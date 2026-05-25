مصر تعتزم إجراء أول مسح جوي للثروات المعدنية منذ 42 عاما وقعت عقدا مع شركة إسبانية لإجرائه في عدة مناطق بالبلاد، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية

القاهرة/ الأناضول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأحد، توقيع عقد لأول مسح جوي للثروات المعدنية منذ 42 عاما.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن وزير البترول كريم بدوي، شهد التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية على مستوى البلاد، بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة "إكس كاليبر" الإسبانية.

وجرى توقيع العقد بمطار مرسى علم، في محافظة البحر الأحمر (جنوب شرق) حيث حطت الطائرة المتخصصة المزودة بأحدث التقنيات تمهيداً لبدء أعمال المسح، بحسب البيان.

وقال الوزير بدوي، إن المشروع يمثل "أول مسح جوي شامل للتعدين يتم تنفيذه في مصر منذ 42 عاماً".

وأضاف أن توافر البيانات عبر المسح سيسهم في خفض تكاليف ومخاطر البحث والاستكشاف، بما يعزز ثقة الشركات الوطنية والعالمية في ضخ استثمارات جديدة بقطاع التعدين والبحث والاستكشاف عن المعادن اعتماداً على بيانات حديثة.

ووفق البيان، سيغطي مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل في عدة مناطق جغرافية على مستوى البلاد، هي: جنوب وشمال الصحراء الشرقية، وسيناء (شرق)، وشمال وجنوب الصحراء الغربية (غرب)، إلى جانب الواحات البحرية (في الصحراء الغربية جنوب غرب القاهرة)، وأبو طرطور بالوادي الجديد (جنوب غرب)".

وساهم قطاع البترول والثروة المعدنية في رفع إجمالي صادرات البلاد بنسبة 14.8 بالمئة بمعدل 5.8 مليارات دولار في 2025، منها 3.89 مليار دولار للبترول و1.87 مليار دولار للثروة المعدنية.