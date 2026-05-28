مصر تدين "الهجمات الإيرانية الآثمة" على الكويت وتتضامن معها

إسطنبول / الأناضول

أدانت مصر بأشد العبارات "الهجمات الآثمة التي شنتها إيران" على دولة الكويت، مؤكدة أنها "انتهاك صارخ" لسيادتها و"خرق جسيم" لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على "فيسبوك"، تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في "مواجهة هذه الاعتداءات السافرة" التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وشددت على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأعربت مصر عن دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت الشقيقة لحفظ أمنها وسيادتها، وجددت تحذيرها من مغبة هذا التصعيد الخطير الذي يقوض المساعي الدبلوماسية الرامية للتهدئة.

والخميس، أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية" لم يذكر مصدرها.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها الهجوم فجر اليوم على نقطة قرب مطار بندر عباس جنوبي إيران، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ثلاث انفجارات شرق بندر عباس، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارات على منطقة عسكرية جنوبي إيران بزعم أنها تشكل تهديدًا لقواته وللملاحة التجارية بالمنطقة.

