ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليارات يورو، وفق تصريحات لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا..

مصر تترقب استلام 1.5 مليار يورو خلال أيام ضمن حزمة دعم أوروبية ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليارات يورو، وفق تصريحات لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا..

القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول



أعلنت مصر، السبت، ترقبها استلام 1.5 مليار يورو خلال الأيام المقبلة، ضمن حزمة الدعم المالي الشاملة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والبالغة 7.4 مليارات يورو.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، التي تزور القاهرة حاليا، في زيارة غير معلنة المدة.



وقال عبد العاطي إن زيارة سويتشا تأتي في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.



وأوضح أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وتنفيذ حزمة الدعم المالي الأوروبية المخصصة لمصر، والبالغة 7.4 مليارات يورو، منها 5 مليارات يورو مخصصة لدعم الموازنة العامة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي صرف بالفعل ملياري يورو من الحزمة، فيما يتبقى 3 مليارات يورو من مخصصات دعم الموازنة، سيتم تحويلها على دفعتين، متوقعا صرف الشريحة الأولى البالغة 1.5 مليار يورو خلال الأيام المقبلة.

وأعرب عن أمله في صرف الشريحة الثانية، وقيمتها 1.5 مليار يورو، خلال الخريف المقبل، للمساعدة في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.



وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تكبدت خسائر بنحو 10.5 مليارات دولار نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية وتأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر.



من جانبها، قالت سويتشا إن الاتحاد الأوروبي سيصرف 1.5 مليار يورو لمصر كدفعة جديدة ضمن حزمة الدعم المالي المتفق عليها، مؤكدة أن القاهرة "شريك لا غنى عنه" لاستقرار منطقة المتوسط.



وأضافت أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد مرحلة إيجابية من التعاون والتنسيق.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية صرف مليار يورو لمصر كجزء من حزمة دعم مالي واقتصادي إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو.



وتتضمن الحزمة الأوروبية 5 مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إضافة إلى 600 مليون يورو مخصصة للدعم الفني والتدريب وبناء القدرات، على أن تُصرف المخصصات حتى نهاية عام 2026.