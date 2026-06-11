مصر تؤكد دعمها للبنان وتدين العدوان الإسرائيلي على أراضيه خلال اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام..

القاهرة / الأناضول

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخميس، إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأكد دعم القاهرة لبيروت في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لعبد العاطي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقالت الخارجية المصرية إن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن التطورات التي يشهدها لبنان، والوقوف على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.

وخلال الاتصال جدد عبد العاطي دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها إلى جانبه في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي يمر بها البلد العربي.

كما جدد إدانة مصر العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مشدداً على موقف مصر الراسخ الداعي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية.

كما شدد على أن أي انتهاك لسيادة لبنان أو المساس بوحدة وسلامة أراضيه يعد خرقاً سافراً للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701.

وأكد أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني.

عبد العاطي شدد أيضاً على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان، وصون مقدرات الشعب اللبناني.

ويشهد لبنان عدواناً إسرائيلياً على مناطق متفرقة بالبلاد، في خرق يومي لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان، الذي أعلنت واشنطن تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار إلى 3 آلاف و696 قتيلا و11 ألفا و413 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

