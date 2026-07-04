مصر.. السيسي يفتتح مقر "القيادة الاستراتيجية" بالعاصمة الإدارية
الرئيس المصري حضر الافتتاح بزي عسكري، وإعلام محلي يصف المقر بأنه "الأكبر دفاعيا" في الشرق الأوسط
Hussien Elkabany
04 يوليو 2026•تحديث: 04 يوليو 2026
photo: from: www.presidency.eg / AA
KAHIRE
القاهرة/ الأناضول
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، مقر القيادة الاستراتيجية للدولة في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، المعروف إعلاميا باسم "الأوكتاغون".
وحضر السيسي، الافتتاح بزي عسكري، وقال في كلمته: "نعلن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، هذا الصرح الوطني الشامخ الذي يعلو في قلب عاصمتنا الجديدة، شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل"، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأضاف أن القيادة الاستراتيجية للدولة تمثل "نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات"، بما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وأنظمة اتصالات مؤمنة وقدرات على جمع المعلومات وتحليلها.
وأوضح السيسي، أن المقر يربط المستويات القيادية والتنفيذية في إطار واحد، بما يحقق "أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة".
من جانبه، قال وزير الدفاع أشرف سالم زاهر، في كلمة خلال الافتتاح، إن القيادة الاستراتيجية تعد جزءا من منظومة قيادة الدولة، وتهدف إلى انتقال أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وتحقيق وحدة القيادة والتحكم، وفق المصدر ذاته.
ويعرف مقر القيادة الاستراتيجية باسم "الأوكتاغون"، وتصفه وسائل إعلام محلية بأنه "أكبر مقر دفاعي في الشرق الأوسط".
مصر.. السيسي يفتتح مقر "القيادة الاستراتيجية" بالعاصمة الإدارية