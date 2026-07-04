مصر.. السيسي يفتتح مقر "القيادة الاستراتيجية" بالعاصمة الإدارية

القاهرة/ الأناضول

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، مقر القيادة الاستراتيجية للدولة في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، المعروف إعلاميا باسم "الأوكتاغون".

وحضر السيسي، الافتتاح بزي عسكري، وقال في كلمته: "نعلن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، هذا الصرح الوطني الشامخ الذي يعلو في قلب عاصمتنا الجديدة، شاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل"، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأضاف أن القيادة الاستراتيجية للدولة تمثل "نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات"، بما تمتلكه من بنية تكنولوجية متقدمة وأنظمة اتصالات مؤمنة وقدرات على جمع المعلومات وتحليلها.

صورة : from: www.presidency.eg/AA

وأوضح السيسي، أن المقر يربط المستويات القيادية والتنفيذية في إطار واحد، بما يحقق "أعلى درجات التكامل والدقة وسرعة الاستجابة".

صورة : from: www.presidency.eg/AA

من جانبه، قال وزير الدفاع أشرف سالم زاهر، في كلمة خلال الافتتاح، إن القيادة الاستراتيجية تعد جزءا من منظومة قيادة الدولة، وتهدف إلى انتقال أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وتحقيق وحدة القيادة والتحكم، وفق المصدر ذاته.

ويعرف مقر القيادة الاستراتيجية باسم "الأوكتاغون"، وتصفه وسائل إعلام محلية بأنه "أكبر مقر دفاعي في الشرق الأوسط".