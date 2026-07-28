الجيش الأردني قال الثلاثاء إن سلاح الجو أسقط في الصحراء الشرقية، فجرا، مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة.

مصر: الاعتداءات على الأردن تصعيد خطير يزيد حدة التوتر في المنطقة الجيش الأردني قال الثلاثاء إن سلاح الجو أسقط في الصحراء الشرقية، فجرا، مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة.

القاهرة/الأناضول



أدانت مصر، الثلاثاء، الاعتداءات التي استهدفت الأردن واعتبرتها تصعيدا خطيرا يهدد أمن المملكة ويزيد حدة التوتر في المنطقة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن مصر "تدين بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية".

وأضافت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الأردن، وتصعيدا خطيرا يهدد أمنه واستقراره، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأكدت تضامنها الكامل مع الأردن، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية سيادته وسلامة أراضيه.

وجددت مصر رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها.

ودعت إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق الثلاثاء قال الجيش الأردني، في بيان، إن سلاح الجو الملكي أسقط في الصحراء الشرقية، فجرا، مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة.

ولم يتطرق البيان إلى مصدر الهجوم، كما لم يذكر ما إذا كانت توجد إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء ذلك.

ولم تتبنَّ أي جهة على الفور إطلاق المسيّرة، في وقت توقفت فيه، منذ الجمعة، أحدث موجة من المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

فعلى مدار أسبوعين، شنت طهران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت، ردا على هجمات أمريكية يومية تعرّضت لها إيران.

ووقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.