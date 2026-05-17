مصر: استهداف محطة براكة النووية بالإمارات "اعتداء سافر وتصعيد خطير" الخارجية المصرية أدانت الاستهداف وشددت على موقف القاهرة بأن "أمن الإمارات وسائر دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"..

القاهرة/الأناضول

أدانت مصر، الأحد، استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، واعتبرت ذلك "اعتداء سافرا وتصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا" لسيادة الإمارات وقواعد القانون الدولي.



جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية عقب إعلان المكتب الإعلامي في العاصمة الإماراتية أبوظبي تعامل الجهات المختصة مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.



وأوضح المكتب أن الحريق "ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة (لم يحدد مصدرها) دون تسجيل أي إصابات ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".



وقالت الخارجية المصرية إن القاهرة "تدين وتستنكر الاستهداف الذي تعرضت له الإمارات"، معتبرة ذلك "اعتداء سافرا يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي".



وجددت التأكيد على تضامن مصر مع الإمارات، مشددة على موقف القاهرة "الراسخ والثابت بأن أمن الإمارات وسائر دول الخليج يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".



وكانت الإمارات ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران العسكري على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وحتى بعد بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تعرضت الإمارات أكثر من مرة لهجمات بصواريخ ومسيرات، قالت إنها أُطلقت من إيران، بينما نفت الأخيرة ذلك.

