مسؤول تونسي: حجم التبادل مع مصر 500 مليون دولار ونهدف لمضاعفته وفق المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية مراد بن حسين..

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية مراد بن حسين إن حجم التبادل التجاري مع مصر بلغ 500 مليون دولار، وإنهم يهدفون إلى مضاعفة هذا الرقم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن حسين، الأربعاء، خلال ندوة لبحث دور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال في إفريقيا، بالعاصمة التونسية، وفق الإذاعة الرسمية التونسية.

وقال بن حسين: "حجم التبادل التجاري التونسي المصري حوالي 500 مليون دولار، والهدف هو مضاعفة المبادلات التجارية البينية".

وأضاف أن مركز التميّز​​​​​​​ الإفريقي بالأسواق الشاملة، بحث فرص الشراكة بين تونس ومصر في مجال الاستثمار الثنائي والاستثمار في الأسواق الإفريقية بحضور وفد مصري رفيع المستوى من المجلس المصري للتعاون الدولي.

ومركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة هو مؤسسة تابعة لمفوضية الإتحاد الإفريقي، أسست عام 2020 ويعتبر أول منصة للتفكير والابتكار وتبادل الخبرات والممارسات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق الشاملة على المستوى القاري.



والثلاثاء، اجتمع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، مع وفد مصري ضم نخبة من الفاعلين الاقتصاديين، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة يوسف الكردفاني، وممثّل عن السفارة المصرية بتونس، لبحث تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، ومع باقي الدول الإفريقية، وفق بيان لوزارة التجارة التونسية

وأشار بن حسين إلى أن النقاشات والمحادثات تهدف إلى تمكين المؤسسات التونسية من إمكانيات التواصل والشراكات مع الجانب المصري.

وأوضح أن حجم التجارة التونسية مع قارة إفريقيا في حدود 16 في المئة فقط من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد، مؤكدا أن التوصل إلى "تكامل تونسي مصري" قد يوفر إمكانيات أكبر للنفاذ إلى السوق الإفريقية في إطار الاستثمارات المشتركة.​​​​​​​