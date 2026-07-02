قدم.. طاقم تحكيم أوروغواياني يدير مباراة مصر وأستراليا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم 2026، الجمعة المقبل، على ملعب "دالاس ستاديوم" إلى طاقم تحكيم أوروغواياني بقيادة غوستافو تيخيرا.

ويعاون تيخيرا (38 عاما) مواطنيه كارلوس باريرو، ونيكولاس تاران، وسيكون السويسري ساندرو شيرر حكماً رابعا، بينما يتولى مواطنه ستيفان دي ألميدا، مهام الحكم المساعد الاحتياطي.

وحصل حكم الساحة الأوروغواياني على الشارة الدولية عام 2018، وأدار في النسخة الحالية ببطولة كأس العالم مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية (1-0)، ضمن منافسات الدور الأول بالمجموعة الأولى.

جدير بالذكر أن منتخب مصر بلغ دور الـ32 بعد حلوله ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بتعادلين أمام بلجيكا وإيران بنتيجة 1-1، والفوز على نيوزيلندا 3-1.

كما تأهل منتخب أستراليا بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بالفوز على تركيا 2-0، والخسارة أمام الولايات المتحدة 0-2، وأخيرا التعادل مع باراغواي 0-0.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبًا.