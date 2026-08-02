قدم.. سيدات مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا بالسقوط أمام مالاوي 1-3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تكبد منتخب مصر خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات بالمغرب، بعدما سقط أمام منتخب مالاوي بنتيجة 1-3، السبت، على ملعب "الأمير مولاي الحسن" بالرباط، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

بهذه النتيجة، رفع منتخب مالاوي رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على نيجيريا بنتيجة (3-2)، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا، بينما ظل المنتخب المصري بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير.

افتتح منتخب مالاوي التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق روز كادزير، قبل أن تضاعف فيث تشينزيمو النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بتقدم مالاوي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، اضطر منتخب مالاوي للعب بعشرة لاعبين في الدقيقة 52، بعد تعرض اللاعبة روز ألوفانديكا للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، عقب عرقلتها لاعبة منتخب مصر المنفردة بالمرمى.

ورغم النقص العددي، نجحت تيموا تشاويغا في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب مالاوي في الدقيقة 68، لتزيد من تعقيد مهمة المنتخب المصري وتقضي على آماله في العودة إلى اللقاء.

وقلصت إيمان حسن الفارق لصالح منتخب مصر بتسجيلها الهدف الأول في الدقيقة 71، إلا أن الدقائق المتبقية لم تشهد جديدا، لتنتهي المباراة بفوز مالاوي بنتيجة 3-1.

ويختتم منتخب مصر للسيدات مشواره في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، الأربعاء المقبل، فيما تلتقي مالاوي مع زامبيا في التوقيت نفسه.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026 للمرة الثالثة على التوالي خلال الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 16 أغسطس/آب 2026 بمشاركة 16 منتخبا موزعة على مدينتي الدار البيضاء والرباط.