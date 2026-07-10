حسام حسن لوح به من أعلى حافلة مكشوفة خلال استقبال جماهيري حاشد لبعثة منتخب مصر العائدة من كأس العالم 2026

علم فلسطين يتصدر استقبال منتخب مصر بعد المونديال حسام حسن لوح به من أعلى حافلة مكشوفة خلال استقبال جماهيري حاشد لبعثة منتخب مصر العائدة من كأس العالم 2026

القاهرة/ الأناضول

رفع المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن، الجمعة، علم فلسطين، خلال استقبال جماهيري حاشد لبعثة المنتخب عقب عودتها إلى البلاد، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

وشوهد حسام حسن، واقفا أعلى حافلة مكشوفة أقلت بعثة المنتخب من مطار العلمين شمالي مصر، وهو يلوح بعلم فلسطين إلى جانب لاعبي المنتخب، بينما احتشد مئات المشجعين لاستقبال "الفراعنة"، احتفاء بمشاركتهم التاريخية في كأس العالم 2026.

وتداولت وسائل إعلام مصرية ومستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي صورا للمدرب وهو يحمل العلم الفلسطيني، في خطوة وصفها ناشطون بأنها "تحد جديد" من حسام حسن، وتجسيد لموقفه الداعم للفلسطينيين، وهو ما أثار غضب منابر إعلامية عبرية.

وسلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على وصول المنتخب المصري، ونشرت صورا تظهر الجماهير وهي تحتفي بحسام حسن واللاعبين عقب إنجازهم في المونديال.

ونشرت القناة، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، لقطات للمدرب وهو يرفع العلم الفلسطيني، ووصفتها بأنها "الصورة الأيقونية" التي تعكس فرحة الجماهير بالإنجاز.

وقبل أسبوع، أهدى حسام حسن تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 إلى الشعب الفلسطيني، إلى جانب الشعب المصري، عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وقال في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "أهدي الفوز لطرف آخر بجانب الشعب المصري. أهدي الفوز للشعب الفلسطيني الذي لم يخذلنا أبدا في مؤازرته".

كما رفع حسام حسن، العلم الفلسطيني على أرضية الملعب عقب تأهل منتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، في مشهد أثار تفاعلا واسعا وانتقادات في وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق الجمعة، توافد مئات المشجعين إلى مدينة العلمين الجديدة لاستقبال بعثة المنتخب، مرتدين قمصان "الفراعنة" ورافعين الأعلام المصرية وصور اللاعبين، في مشهد احتفالي عكس حالة الفخر بالإنجاز الذي حققه المنتخب في البطولة.

والخميس، غادرت بعثة المنتخب المصري مدينة أتلانتا الأمريكية، على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء مشاركتها في كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب مصر أفضل مشاركة في تاريخه بكأس العالم، بعدما تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، وتأهل إلى الأدوار الإقصائية وصيفا للمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ثم هزم أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين حاملة اللقب بنتيجة 3-2، بعد أداء حظيَ بإشادة واسعة.