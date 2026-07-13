جرى توقيع خطاب نوايا من شأنه أن يحدد إطار التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بحسب تدوينة لرئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون..

رئيس الصناعات الدفاعية التركية يبحث مع وزير الدفاع المصري فرص التعاون جرى توقيع خطاب نوايا من شأنه أن يحدد إطار التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بحسب تدوينة لرئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون..

أنقرة / الأناضول

بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون الاثنين، مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر سبل التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر الهيئة بالعاصمة أنقرة، تم خلاله بحث فرص التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وسبل تطوير القدرات المشتركة بين البلدين بحسب ما نشره غورغون في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

ووقع الجانبان المصري والتركي خلال اللقاء خطاب نوايا من شأنه أن يحدد إطار التعاون بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، حسبما أعلن غورغون.

وأبدى غورغون ثقته بأن التعاون الذي سيُطوَّر بين تركيا ومصر في مجال الصناعات الدفاعية سيسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير القدرات المتبادلة بين البلدين.

وأعرب غورغون عن شكره لوزير الدفاع المصري والوفد المرافق له على المباحثات المثمرة التي جرت مع الجانب التركي.

وفي وقت سابق الاثنين، وقعت تركيا ومصر، خطاب نوايا حسنة للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي، في ختام مباحثات في أنقرة، بين وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره المصري أشرف سالم زاهر الذي وصل تركيا في زيارة رسمية.

والأحد، أعلن الجيش المصري أن وزير الدفاع أشرف سالم زاهر غادر إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات بشأن دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين في العديد من المجالات، دون تحديد مدة الزيارة وسط تصاعد التعاون المصري التركي على مختلف الأصعدة.