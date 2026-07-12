خلال زيارة يجريها محمد بن زايد لمدينة العلمين، وفق بيان للرئاسة المصرية

رئيسا مصر والإمارات يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة خلال زيارة يجريها محمد بن زايد لمدينة العلمين، وفق بيان للرئاسة المصرية

​​​​​​​القاهرة / الأناضول

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، في مدينة العلمين شمالي مصر، تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، في ظل المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي نظيره الإماراتي في مطار العلمين، في مستهل "زيارة أخوية" غير محددة المدة يجريها الأخير إلى مصر، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتناول الرئيسان مجمل العلاقات الثنائية، فضلا عن تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتجنب المزيد من التصعيد، وفق بيان الرئاسة.

وتم التأكيد على ضرورة "مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات القائمة التي تشهدها المنطقة".

ويأتي اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما تبادل الطرفان ضربات عسكرية خلال الساعات الماضية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر، بسبب ما وصفه بـ"عدم الاستقرار الأمني الناجم عن التدخل الأجنبي".