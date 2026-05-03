بمشاركة تركية.. المتحف المصري يستضيف منتدى "تمكين المرأة بالفن" من 2 حتى 5 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 200 فنانة حول العالم..

القاهرة/ الأناضول

يستضيف المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة وسط البلاد، فعاليات منتدى "تمكين المرأة بالفن" بنسخته الرابعة، بمشاركة 6 فنانات من تركيا.

ووفق مراسل الأناضول، يُنظم المنتدى هذا العام بالمتحف المصري الكبير بالجيزة، من قبل مؤسسة أرت توداي (الفن اليوم) المصرية للفنون (غير حكومية) في الفترة الممتدة بين 2 و5 مايو/ أيار الجاري.

ويشارك فيه أكثر من 200 فنانة من 35 دولة حول العالم، بينهن 6 فنانات من تركيا.

ويُقام المنتدى تحت رعاية وزارتي الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تقديم منصة دولية تجمع بين الإبداع الفني والدبلوماسية الإنسانية.

ويشارك معهد يونس إمرة الثقافي التركي كشريك استراتيجي في تنظيم الحدث، حيث يقيم جناحا خاصا يضم أعمال الفنانات: غلشاه جاجان، ونيلوفر سور، ولويا قدر أوزتوركمن، وبينار بورا، وسيلان قانداق، وطوبا قوتلي.

ويتضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية تقدمها فنانات دوليات، إلى جانب جلسات نقاشية رفيعة المستوى، تجمع دبلوماسيين وصناع قرار وفنانين، لبحث دور المرأة في سوق الفن العالمي، وقضايا الهوية وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.

وفي تصريحات للأناضول، قالت منسقة معهد يونس إمرة في القاهرة، ساتيه قره علي أوغلو، إن "مشاركة المعهد في المنتدى للعام الرابع تعكس أهمية الحدث على الساحة الدولية".

وأشارت إلى أن "وجود المعهد ضمن الشركاء الاستراتيجيين في فعالية تُقام في أكبر متحف في العالم يمثل قيمة خاصة".

وأضافت أن الجناح التركي "يحظى باهتمام ملحوظ من الزوار"، مؤكدة "استمرار دعم الفن والفنانين، مع الاعتزاز بتمثيل تركيا في هذا المحفل الدولي".

ويُعد المنتدى حدثا سنويا دوليا ينظم في مصر، يهدف إلى دعم الفنانات حول العالم، من خلال تعزيز التبادل الثقافي، وفتح آفاق جديدة للحوار حول الممارسات الفنية المعاصرة ودورها المجتمعي.

ويُركز المنتدى على إبراز الدور المحوري للفن كوسيلة فعالة لتمكين المرأة، من خلال منصة متعددة الأنشطة تشمل معرضًا بصريًا لأعمال فنية متميزة، وحلقات نقاشية، وورش عمل تفاعلية، وجلسات رسم حي، في إطار يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي، وترسيخ قيم السلام والعدالة والمساواة من خلال الإبداع، وفق إدارة المنتدى.

