القاهرة.. سفارة أنقرة تحتفل بالأضحى بحضور تركي ومصري وفلسطيني

نظّمت سفارة أنقرة في القاهرة، الأربعاء، فعالية للاحتفال بعيد الأضحى، جمعت عائلات تركية ومصرية وفلسطينية.

وأفادت السفارة التركية، في بيان، أنها "نظمت في اليوم الأول من عيد الأضحى، فعالية خاصة بالعيد جمعت المواطنين الأتراك المقيمين في مصر، وعائلات فلسطينية من غزة، وعائلات مصرية".

وشارك في الفعالية 150 عائلة فلسطينية، و50 عائلة مصرية، وعدد كبير من العائلات التركية، وفق البيان.

وخلال الفعالية، قُدّمت للضيوف وجبة القاوِرما، وهي عبارة عن لحم الأضحية المطهو على الطريقة التركية الخاصة بعيد الأضحى.

كذلك، تم تقديم هدايا أخرى للضيوف أثناء تبادل التهاني بالعيد.

ونُظّمت فعالية العيد من قبل سفارة تركيا في القاهرة بدعم من وقف الديانة التركي وبالتعاون مع السفارة الفلسطينية.

وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، أعرب السفير التركي صالح موطلو شن عن بالغ سعادته بالاجتماع مجددًا مع عائلات فلسطينية ومصرية في هذا العيد.

وأوضح أن مناسبة عيد الأضحى تُعد من أهم الواجبات في الإسلام، حيث تتجسّد فيها معاني التكافل والتضامن والمشاركة وتتحول إلى واقع عملي.

وأضاف أن المقتدرين يشاركون في هذا اليوم أضحياتهم التي يذبحونها ويشاركونها بحسب إمكاناتهم مع الآخرين الذين لا يستطيعون ذلك ومع جيرانهم وأقاربهم والمحتاجين، دون تمييز في اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وأعرب عن سعادته بـ"لقاء ممثلي وأفراد الشعبين الفلسطيني والمصري الشقيقين، ومشاركتهم هذا العطاء والتضامن وأداء هذه الشعيرة".

ولفت إلى أن "هذا الأسبوع يُعد أسبوعا مهما جدا حيث يتم الاحتفال به في تركيا باعتباره أسبوع الأسرة"، بحسب البيان.

وأشار إلى أنهم يشعرون بسعادة خاصة لاستضافة العائلات الفلسطينية المتضررة والمظلومة والتضامن معها.

وأضاف أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يبذلان كل الجهود الممكنة لتعزيز الأسرة ودعمها اجتماعيًا، ويطبّقان برامج اجتماعية واقتصادية متعددة في هذا المسار".

كما أوضح أن تركيا أعلنت، بقيادة أردوغان، بدءًا من عام 2026 "عقد الأسرة"، وأن الدولة التركية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز وحدة الأسرة وتماسكها، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأمهات والآباء والأزواج والأطفال والمتزوجين حديثا.

يشار إلى أن تركيا بدأت هذا العام الاحتفال بأسبوع الأسرة الوطني" خلال الأسبوع الأخير من مايو/ أيار من كل عام.

وكان أردوغان قد أعلن تخصيص الأسبوع الأخير من مايو من كل عام ليكون "أسبوع الأسرة الوطني"، ضمن رؤية "عقد الأسرة والسكان" 2026-2035.