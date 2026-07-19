شركتان مصريتان وقعتا اتفاقية مع شركة تنمية نفط عُمان تمتد لست سنوات، وفق بيان لوزارة البترول المصرية..

القاهرة تعلن فوز تحالف مصري بتنفيذ مشروعات في عُمان بـ6 مليارات دولار شركتان مصريتان وقعتا اتفاقية مع شركة تنمية نفط عُمان تمتد لست سنوات، وفق بيان لوزارة البترول المصرية..

القاهرة/ الأناضول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، الأحد، أن تحالف شركتي بتروجت وإنبي، وقّع اتفاقية مع شركة تنمية نفط عُمان، لتنفيذ مشروعات في السلطنة تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاتفاقية تمتد لـ6 أعوام.



ولفت البيان، إلى أنه جرى توقيع الاتفاقية في مقر الشركة العُمانية، من دون توضيح تاريخ التوقيع.

وقال إن تحالفا بين شركتي بتروجت وإنبي، نجح في الفوز باتفاقية إطارية طويلة الأمد لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، مع شركة تنمية نفط عُمان (بي دي أو)، أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بسلطنة عُمان.

وأوضح البيان، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، لتعزيز التوسع الخارجي لشركات المشروعات بقطاع البترول المصري، وفتح أسواق جديدة أمامها، وتعظيم صادرات الخدمات الهندسية والفنية.



وأشار إلى أن الاتفاقية "تمتد لمدة ست سنوات، حيث تم اختيار تحالف بتروجت–إنبي، ليكون واحدًا من أربعة تحالفات ومقاولين عالميين فقط مؤهلين للتنافس على تنفيذ مشروعات من خلال مناقصات تنافسية ضمن محفظة أعمال تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار أمريكي، بما يمثل نقلة نوعية في توسع أعمال التحالف بالسوق العُماني".



ولفت البيان، إلى أن التحالف سيعمل على نقل المعرفة والخبرات، والمساهمة في تأهيل الكوادر الهندسية العُمانية، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية وسلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.