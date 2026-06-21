القاهرة.. بدء اجتماع رباعي مصري تركي سعودي باكستاني

القاهرة/ الأناضول



بدأ وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان، الأحد، اجتماعا رباعيا في القاهرة لبحث دعم الاستقرار في المنطقة ومتابعة تنفيذ التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الاجتماع يضم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، والسعودي فيصل بن فرحان، والباكستاني محمد إسحاق دار.

ويهدف الاجتماع إلى التشاور بشأن التطورات الإقليمية ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب بين واشنطن وطهران.

ويأتي اللقاء قبيل انطلاق جولة مفاوضات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا لاستكمال التفاهم المبرم بين الجانبين.

وكان أول اجتماع رباعي بين الدول الأربع عقد في الرياض في 20 مارس/ آذار 2026، أعقبه اجتماع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أواخر الشهر ذاته، ثم اجتماع ثالث في أنطاليا التركية في 17 أبريل/ نيسان 2026.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا التوصل، في 14 يونيو/حزيران 2026، عبر مسار تفاوضي بوساطة باكستان، إلى اتفاق من 14 بندا ينص على وقف الحرب وتسوية الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات.

ودخل الاتفاق، المعروف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو 2026 بعد توقيعه إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

ومن المتوقع أن يبدأ الطرفان خلال فترة قريبة مفاوضات تستمر 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.