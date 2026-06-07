القاهرة.. استئناف اجتماع فصائل فلسطينية والوسطاء بشأن اتفاق غزة

القاهرة/ الأناضول

بدأت مساء الأحد، بالقاهرة، اجتماعات اليوم الثاني من المشاورات بين فصائل فلسطينية والوسطاء، لبحث سبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفق إعلام مصري.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر لم تسمها، وسط تعثر مسار الاتفاق بسبب الخروقات الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن المصادر، مساء الأحد، أنه "تم بدء اجتماع الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة بهدف مناقشة سبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ".

وأضافت المصادر، أن "الاجتماع يضم ممثلين من كافة الفصائل الفلسطينية"، دون تحديد أسماء الحضور، غير أن حركة حماس أعلنت، الجمعة، في بيان، وصول وفد للحركة برئاسة القيادي فيها خليل الحية.

وشددت على أن "جهودا مكثفة تبذلها مصر وقطر وتركيا لكسر الجمود في تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ".

والسبت، أعلنت "حماس"، في بيان، بدء اجتماعات بالقاهرة بين الوسطاء وفصائل فلسطينية، لبحث استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والدخول في مناقشات بشأن ترتيبات المرحلة الثانية.

يتبع///