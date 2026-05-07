السيسي يؤكد من الإمارات رفض "اعتداءات" إيران وأهمية تسوية الأزمة خلال زيارة قصيرة لم يُعلن عنها مسبقا شهدت لقاء ثنائيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

القاهرة / الأناضول

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، رفض بلاده "الاعتداءات" الإيرانية على الإمارات، وأهمية تسوية أزمة المنطقة عبر الحوار.

جاء ذلك خلال "زيارة أخوية استغرقت عدة ساعات"، التقى خلالها نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، حسب بيان للرئاسة المصرية.

الرئاسة قالت إن محمد بن زايد استقبل السيسي لدى وصوله مطار أبو ظبي الدولي وعقدا لقاء ثنائيا.

وأكد السيسي "تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن".

وشدد على "مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها"، معتبرا أن "ما يمس الإمارات يمس مصر".

السيسي قال إن "تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره".

وبعد هدوء لنحو شهر في ظل هدنة بين واشنطن وطهران، قالت أبوظبي قبل أيام إنها تعاملت في يومين متتاليين مع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران، لكن الأخيرة نفت شنها أي هجمات.

وشدد السيسي على "ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية".

والأربعاء، نقلت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم إن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإرساء مفاوضات مفصلة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي ردت بشن هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بينها الإمارات، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة.

وأيضا تناول الرئيسان الإماراتي والمصري "سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية، فضلاً عن تكثيف التشاور بشأن الأزمات الإقليمية"، وفقا للبيان.