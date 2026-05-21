خلال استقباله في لقاءين وزيري خارجية الجزائر وتونس، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاثة بشأن ليبيا

السيسي يؤكد ضرورة تعزيز اتصالات دول جوار ليبيا لدفع التسوية السياسية خلال استقباله في لقاءين وزيري خارجية الجزائر وتونس، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاثة بشأن ليبيا

القاهرة/ الأناضول

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تعزيز اتصالات دول الجوار المباشر لليبيا بهدف دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين بين الرئيس المصري ووزيري خارجية الجزائر أحمد عطاف، وتونس محمد النفطي، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاثة بشأن ليبيا بالقاهرة، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وسلم الوزير الجزائري الرئيس المصري رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضمنت "التأكيد على ما يجمع مصر والجزائر من روابط أخوية راسخة، والتشديد على الحرص المتبادل لمواصلة تطوير العلاقات والارتقاء بها".

من جانبه شدد السيسي على "ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك عبر الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس كإطار دبلوماسي استراتيجي لدول الجوار المباشر لليبيا، بهدف دفع مسار التسوية السياسية الشاملة وتنسيق المواقف لإنهاء الأزمة الليبية".

وفي هذا السياق، أكد السيسي أن "الخط العام للسياسة الخارجية المصرية يقوم على السعي الدؤوب لتجنب التصعيد، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والسعي لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، وتحقيق الاستقرار والتنمية وصون مقدرات الشعوب".

بدوره، أكد الوزير الجزائري، تطلع الرئيس تبون لمواصلة التنسيق السياسي بين مصر والجزائر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تعزيزا للسلم والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك من خلال الآلية الثلاثية مع تونس.

كما استقبل الرئيس المصري، وزير خارجية تونس، وأكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع تونس على المستويين الرسمي والشعبي.

من جانبه، أكد الوزير التونسي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي مع مصر، كما نقل دعوة رئاسية له لزيارة تونس في أقرب فرصة ممكنة.

وتطرق اللقاء إلى الوضع الإقليمي وما يستلزمه من تكثيف التشاور والتنسيق والتعاون للحفاظ على استقرار وسيادة الدول العربية وصون مقدرات شعوبها.

وفي هذا الصدد، شدد السيسي على "الدور الهام لدول الجوار في ضمان استقرار ووحدة ليبيا"، مؤكداً "أهمية استمرار عمل الآلية الثلاثية بين مصر وتونس والجزائر".

و"آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا" تم تدشينها عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئنافها في مايو/أيار 2025 حيث عقد بالقاهرة اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.

واجتمعت مجددا في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، على مستوى وزراء الخارجية في تونس، حيث أكدت أن الحل في ليبيا يجب أن يكون داخليا، داعية إلى النأي بالبلاد عن تجاذبات الإقليم.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس اجتماع آلية التشاور الثلاثية بشأن ليبيا، الذي يجمع وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف.

كما تستضيف اجتماعا آخر يضم الوزراء الثلاثة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتية.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية أن «الاجتماع سيتناول سبُل دعم جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حلّ سياسي توافقي يحفظ وحدة البلاد ويُعزّز أمنها واستقرارها».

وتعاني ليبيا من أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والأخرى عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى إعادة توحيد مؤسسات البلد الغني بالنفط.