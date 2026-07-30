السودان: استئناف رحلات العودة الطوعية من مصر بتفويج 1200 شخص

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

استأنفت "لجنة الأمل للعودة الطوعية"، الخميس، رحلات إعادة السودانيين الراغبين في العودة من مصر إلى بلادهم، بعد تسهيلات أعلنتها السلطات السودانية شملت إعفاء الوثائق الاضطرارية من الرسوم واعتماد جوازات السفر منتهية الصلاحية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأن اللجنة سيرت 24 حافلة تقل نحو 1200 سوداني، برعاية الأمانة العامة لديوان الزكاة (حكومي)، في إطار برنامج العودة الطوعية.

ولفتت إلى أن استئناف عمليات التفويج جاء عقب قرار المدير العام لقوات الشرطة السودانية بابكر سمرة مصطفى، منح الوثائق الاضطرارية مجانا، إلى جانب اعتماد جوازات السفر غير السارية لتسهيل عودة المواطنين.

و"لجنة الأمل للعودة الطوعية"، هي مبادرة إنسانية أهلية تعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة السودانية لتسهيل العودة الطوعية الآمنة للسودانيين المقيمين في الخارج.

ونقلت الوكالة عن السكرتير التنفيذي للجنة، منتصر عثمان عمر، أن هيئة الجوازات والسجل المدني أوفدت فريقا شرطيا متخصصا إلى القاهرة للعمل بالتنسيق مع السفارة السودانية ولجنة الأمل للعودة الطوعية، بهدف تسريع إجراءات السودانيين الراغبين في العودة.

ويأتي ذلك بعد أيام من انطلاق برنامج خاص لإعادة الأكاديميين السودانيين، إذ بدأ في 20 يوليو/تموز الجاري، تفويج نحو ألف من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا إلى السودان.

وجرت عملية عودة الأكاديميين بإشراف الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية، وبالتعاون مع المستشارية الثقافية في سفارة السودان بالقاهرة.

وكانت اللجنة سيرت، في 16 يوليو، 20 حافلة أقلت نحو ألف سوداني، فيما عاد 900 شخص على متن 18 حافلة في 13 يوليو، و800 آخرون في 9 من الشهر ذاته، إضافة إلى 1174 سودانيا عادوا في 4 يوليو، ضمن برنامج العودة الطوعية.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023، غادر أكثر من مليون و200 ألف سوداني إلى مصر، وفق تقديرات رسمية، فيما كانت مصر تستضيف نحو 5 ملايين سوداني قبل اندلاع النزاع، لتصبح إحدى أبرز وجهات الفارين من المعارك.

وبحسب أرقام سبق أن أعلنها السفير السوداني لدى مصر عبد القادر عبد الله، عاد إلى السودان طوعا حتى نهاية عام 2025 نحو 428 ألفا و676 شخصا، في أعقاب مبادرة أطلقتها السلطات المصرية في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه لتيسير عودة السودانيين الراغبين في العودة عبر قطار مخصص من العاصمة القاهرة إلى مدينة أسوان (جنوب).

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.