حسب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الجماعة غير المعترف بها دوليا

"الحوثي" تنفي صلتها باستهداف سفينة في ميناء دمياط بمصر حسب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الجماعة غير المعترف بها دوليا

اليمن/ الأناضول

نفت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، صلتها باستهداف سفينة في ميناء دمياط المصري، مدّعية أن "الملاحة آمنة في البحر الأحمر ولا مبرر لأي مخاوف".

جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، نشرته وكالة الأنباء (سبأ) في نسختها التابعة للجماعة، دون الكشف عن هويته.

وقال المصدر إنه "لا صحة للشائعات حول استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية".

وأضاف أن "الموقف اليمني (الحوثي) واضح ومعلن وصريح، ويستهدف النظام السعودي" بزعم ما وصفه "حصاره وعدوانه المستمر على الشعب اليمني".

وادّعى المصدر أن "الملاحة آمنة في البحر الأحمر ولا يوجد مبرر لأي مخاوف".

والأربعاء، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اندلاع حريق بسفينتي غاز في ميناء دمياط (شمال) دون أن يتسبب بخسائر بشرية، قبل أن تكشف اليوم الخميس أن الحريق نجم عن طائرة مسيرة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أُبلغ بتعرّض ناقلة غاز لهجوم بمسيّرة في مصر وأنه سيوجّه ضربة قاسية جداً لإيران.

وردا على سؤال بشأن احتمال ضلوع إيران في "حادث ناقلة الغاز المملوكة لشركة أمريكية في مصر"، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد أُطلعت بالأمر، إنه إلى حد ما استمرار لما رأيناه من قبل، لكن سيتم معالجة الأمور".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران "بقوة شديدة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ سلسلة غارات داخل إيران، قالت إنها استهدفت عشرات المواقع التابعة لـ"الحرس الثوري"، ردا على ما وصفته بمحاولة استهداف قواتها.

ومثلت الضربات الأمريكية استئنافا للمواجهة العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران، بعد أيام من هدوء نسبي أعقب هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، نسبت السعودية بعضها إلى "مليشيات موالية لإيران" في العراق.

وخلال 13 يوما، حتى 24 يوليو/تموز الجاري، تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، إذ شنت واشنطن غارات على أهداف داخل إيران، فيما ردت طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران، في 18 يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى من الأمريكيين والإسرائيليين.