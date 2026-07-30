الجامعة العربية تدين هجوما على سفينتين بمصر وتحذر من توسيع الصراع الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي اعتبر الهجوم "عدوانا مرفوضا ومدانا على المقدرات المصرية"

القاهرة/ الأناضول

أدانت جامعة الدول العربية، مساء الخميس، استهداف سفينتين في ميناء دمياط شمالي مصر بطائرة مسيرة، محذرة من محاولات توسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة.

جاء ذلك في بيان للأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي، تعليقا على إعلان الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في الميناء نجم عن طائرة مسيرة، دون تحديد مصدرها أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

وأعرب فهمي، عن "استنكاره بأشد العبارات للاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، الأربعاء، والذي تبين، وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، أنه ناتج عن طائرة مسيرة".

وشدد على أن "هذا الاستهداف يمثل عدوانا مرفوضا ومدانا على المقدرات المصرية".

وحذر فهمي، من "مغبة ما قد يقدم عليه بعض الأطراف من محاولات يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة، والدخول في مغامرات غير محسوبة".

وأكد أن "الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة على طول الخط".

وأشار إلى "دور مصر الواضح منذ بداية الحرب المتواصلة منذ فبراير/ شباط الماضي في العمل بشكل جاد ومتواصل لإيجاد مخرج للأزمة المستحكمة، والسعي مع الأطراف لخفض التصعيد على أساس ينهي الاعتداءات ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع".

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة البترول المصرية، في بيان، اندلاع حريق في سفينتي غاز بميناء دمياط، دون توضيح أسبابه.

وفي وقت لاحق الخميس، أعلنت الحكومة المصرية السيطرة على الحريق، وقالت إن التحقيقات الأولية أظهرت أنه نجم عن طائرة مسيرة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

وأضافت: "تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".

ويعد الحادث أول استهداف معلن داخل مصر منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، إذ تشن واشنطن ضربات داخل إيران، فيما تطلق طهران صواريخ وطائرات مسيرة على دول خليجية، إضافة إلى الأردن والعراق، وتقول إنها تستهدف مصالح وقواعد أمريكية.

وردا على سؤال بشأن الحادث واحتمال ارتباط إيران به، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، مساء الأربعاء: "لقد أُطلعت على الأمر، إنه إلى حد ما استمرار لما رأيناه من قبل، لكن ستتم معالجة الأمور".