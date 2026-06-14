اتفاق وشيك.. عبد العاطي وويتكوف يبحثان مسار مفاوضات طهران وواشنطن

القاهرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب لتوقيع وشيك على اتفاق ينهي الحرب بينهما.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان الأحد، إن عبد العاطي تلقى مساء السبت اتصالا هاتفيا من ويتكوف، في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأضافت أنهما تناولا آخر تطورات مسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، والاتصالات الجارية للتوصل إلى اتفاق، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب وتدشين مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وشدد عبد العاطي على حرص مصر على بذل كافة الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاق نهائي يراعي شواغل كافة الأطراف.

فيما أشاد ويتكوف بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية، وبينها مصر، للتوصل إلى اتفاق، حسب البيان.

والسبت، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

وعقب ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الاتفاق سيُوقع الأحد، وإن مضيق هرمز سيُعاد فتحه أمام الجميع فور التوقيع.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ 13 أبريل، تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.