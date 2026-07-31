أول تعليق إيراني رسمي عقب اتهامات غير رسمية وجهت لطهران على خلفية استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري

إيران: مصر "صديق وشريك مهم" وعلينا اليقظة تجاه مخططات إسرائيل أول تعليق إيراني رسمي عقب اتهامات غير رسمية وجهت لطهران على خلفية استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري

إسطنبول/ الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الخميس، إن مصر "صديق وشريك مهم" لإيران، داعيا إلى اليقظة تجاه ما وصفها بـ"المخططات الإسرائيلية" وعمليات "العلم الزائف" الهادفة إلى تقويض السلام الإقليمي.

جاء ذلك في منشور نشره عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، في أول تعليق إيراني رسمي عقب اتهامات غير رسمية وجهت لطهران على خلفية استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري.

وقال عراقجي، إن "مصر تعد صديقا وشريكا مهما في المنطقة، ويشكل أمنها أهمية قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف: "يجب علينا جميعا أن نكون يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية وعمليات العلم الزائف التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي".

ولفت إلى أن "التهديد واضح ومشترك، ويخشى تضامن المسلمين".

من جانبها، نقلت البعثة الإيرانية في القاهرة عبر صفحتها بمنصة "فيسبوك" الأمريكية، صورة من منشور عراقجي عبر حسابه بمنصة "إكس".

كما نقلت البعثة أيضا عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، تصريحين أولهما "نفي لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية لما تردد في بعض وسائل الإعلام حول استهداف طهران لوحدة تخزين وتغييز عائمة للغاز الطبيعي في ميناء دمياط المصري".

وأكد المصدر أن إيران "لم تنفذ هذه العملية إطلاقاً، ولا توجد أي نية لديها للقيام بمثل هذا العمل".

وشدد على أن "العلاقات الودية والعميقة بين إيران ومصر، علاقات راسخة ومتينة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

كما نقلت البعثة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن "الهجوم بطائرة مسيّرة على مصر لا علاقة له بإيران، وأمريكا العامل الرئيسي في توسيع انعدام الأمن بالمنطقة".

وقطعت مصر وإيران علاقاتهما الدبلوماسية عام 1979 على خلفية خلافات أعقبت توقيع القاهرة اتفاقية السلام مع إسرائيل واستضافة الرئيس المصري أنور السادات للشاه محمد رضا بهلوي، بعد الثورة الإيرانية التي أطاحت بحكمه، قبل أن تُستأنف العلاقات بعد 11 عاما، لكن على مستوى القائم بالأعمال دون تبادل سفراء.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الحكومة المصرية، في بيان، اندلاع حريق في سفينتين داخل ميناء دمياط جراء هجوم بطائرة مسيرة، دون تحديد الجهة المسؤولة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: "عثرنا على بقايا المسيرة التي استهدفت سفينة ميناء دمياط وجار تحليلها أمنيا".

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة البترول المصرية، اندلاع حريق بسفينتي غاز في ميناء دمياط، دون ذكر أسباب الحريق، فيما نقلت وسائل إعلام عن شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أنباء عن "هجوم بمسيرة ضد منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تملكها الولايات المتحدة وتديرها وترفع علم جزر مارشال في دمياط بمصر".

وردا على سؤال حول الحادث وما إذا كان لإيران علاقة به، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد أُطلعت على الأمر، إنه إلى حد ما استمرار لما رأيناه من قبل، لكن سيتم معالجة الأمور".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران "بقوة شديدة"، قائلا: "سنضربهم بقوة شديدة لأنه حان دورنا لضربهم. وهم يعلمون أن ذلك قادم".

ويعد هذا أول استهداف معلن داخل مصر منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، إذ تشن واشنطن ضربات داخل إيران، فيما تطلق طهران صواريخ وطائرات مسيرة على دول خليجية، إضافة إلى الأردن والعراق، وتقول إنها تستهدف مصالح وقواعد أمريكية.