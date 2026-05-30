ليبيا.. عطل يتسبب في انقطاع الكهرباء بالشرق وجزء من الغرب الشركة العامة للكهرباء أعلنت عودة بعض الوحدات للخدمة والعمل على إعادة استقرار الشبكة

معتز ونيس/ الأناضول

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، السبت، حدوث عطل فني تسبب في انقطاع الكهرباء على كامل شرق البلاد وجزء من غربها.

وقالت الشركة العامة للكهرباء (حكومية)، في بيان: "نتيجة لحدوث عطل فني (...) تعرضت خطوط الربط بين المنطقتين الشرقية والغربية للفصل".

وأضافت أن ذلك أدى إلى "خروج جميع وحدات الإنتاج بالمنطقة الشرقية عن الخدمة"، كما تسبب في "تشغيل منظومة المخطط الدفاعي بالشبكة في المنطقة الغربية ما نتج عنه خروج وحدات عن الخدمة".

وأوضحت الشركة، أن الفرق الفنية والتشغيلية المختصة باشرت تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تداعيات العطل.

وأشارت إلى تشغيل وحدتين في مصراتة (غرب) والعمل على إعادة استقرار الشبكة.



وأردفت أنه تم تشغيل 3 وحدات في محطة شمال بنغازي (شرق)، والبدء في إعادة التغذية الكهربائية لمحطات المنطقة الشرقية بشكل تدريجي.

