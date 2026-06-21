بنحو 1.49 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات وفق المؤسسة الوطنية للنفط..

ليبيا تسجل أعلى إنتاج نفطي منذ أكثر من عقد بنحو 1.49 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات وفق المؤسسة الوطنية للنفط..

معتز ونيس/ الأناضول

أعلنت ليبيا، الأحد، تحقيق إنتاج قياسي في القطاع النفطي بلغ نحو 1.49 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات، في أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2013.

جاء ذلك وفق بيان لرئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مسعود سليمان.

وقال سليمان: "يسرّني أن أعلن بكل فخر واعتزاز تحقيق مستوى إنتاج يُعد الأعلى منذ عام 2013 في إنجاز تاريخي يعكس الجهود الاستثنائية والتفاني الكبير الذي بذله العاملون بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة والكوادر الوطنية في الحقول والموانئ والمواقع التشغيلية كافة".

وأضاف أن "إنتاج النفط الخام بلغ 1,438,560 برميل يوميا، فيما بلغ إنتاج المكثفات 49,163 برميل يوميا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 1,487,723 برميل يوميا".

وأوضح سليمان، أن هذا المستوى "هو الأعلى منذ أكثر من عقد، مع اقتراب ليبيا من هدف 1.5 مليون برميل يوميا".



وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، توقيع ثلاث اتفاقيات لمقاسمة الإنتاج ضمن جولة العطاء (مناقصة) للعام 2025 مع عدد من الشركات العالمية الرائدة.

ووفق سليمان، فإن تلك الشركات هي: "ريبسول" الإسبانية بالشراكة مع "تركيا بترولري"، و"إيني" الإيطالية بالشراكة مع "قطر إنرجي"، و"مول غروب" المجرية بالشراكة مع "تركيا بترولري" و"ريبسول".

وفي 3 مارس/ آذار 2025، أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن انطلاق جولة العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز على الأراضي الليبية، داعية الشركات النفطية العالمية للاستثمار في البلاد.

وجاء الإعلان عن جولة العطاء بعد أكثر من 17 عاما على آخر جولة نظمتها ليبيا في عام 2007، وفق رئيس مؤسسة النفط.

وتعتمد ليبيا، المعفاة من حصص خفض الإنتاج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بنسبة تقارب 90 بالمئة على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها العامة.