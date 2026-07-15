ليبيا.. الدبيبة يبحث مع مدير المخابرات الأردنية العلاقات الثنائية في لقاء بالعاصمة طرابلس تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

طرابلس/ معتز ونيس/ الأناضول

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، مع مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية أحمد حسني الشركسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة للشركسي، في العاصمة طرابلس، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا.

وذكر البيان، أن اللقاء تناول العلاقات الليبية الأردنية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، إلى جانب التشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا بين حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق).

ومنذ سنوات، ترعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حوارا بين الأطراف الليبية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى إجراء انتخابات عامة تنهي حالة الانقسام في البلاد ووضع حد للمراحل الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.