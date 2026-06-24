صدام حفتر نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إطار تطوير العلاقات بين الجانبين

قوات شرق ليبيا والجيش الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون العسكري صدام حفتر نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إطار تطوير العلاقات بين الجانبين

بنغازي/ معتز ونيس/ الأناضول

التقى نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر، الأربعاء، قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.

وقالت قيادة قوات شرق ليبيا، في بيان، إن صدام حفتر، أجرى زيارة رسمية إلى باكستان، وكان في استقباله قائد الجيش وعدد من كبار القيادات العسكرية، وسط مراسم استقبال رسمية.



ولم يذكر البيان الليبي مكان الاجتماع، لكن وسائل إعلام باكستانية بينها صحيفة "دوان"، قالت إنه جرى عقده في المقر العام للجيش الباكستاني في مدينة روالبندي، المحاذية للعاصمة إسلام آباد.

وأكد صدام حفتر، حرص القيادة العامة لقوات شرق ليبيا على تطوير علاقات التعاون المشترك مع باكستان في مختلف المجالات.

من جانبه، أشار قائد الجيش الباكستاني إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون العسكري بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، بحسب البيان.

ويأتي اللقاء بعد توقيع اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين الجانبين في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025، عقب اجتماع موسع عقده صدام حفتر مع عاصم منير، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.

