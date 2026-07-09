روما.. مباحثات لتدريب إيطاليا القوات الخاصة الليبية

طرابلس / محمد ارتيمة / الأناضول

بحث قائد قوات العمليات الخاصة المشتركة الإيطالية باولو بيزوتي، مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية صلاح الدين النمروش، الخميس، سبل تدريب القوات الخاصة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء ضم الجانبين في روما، غداة وصول النمروش إلى إيطاليا في زيارة رسمية لتعزيز التعاون العسكري، وفق بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عبر "فيسبوك".

وقال البيان إن الجانبين "بحثا سبل الرفع من مستوى التدريب والتأهيل لمنتسبي القوات الخاصة الليبية، من خلال تعزيز التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا المجال".

وأضاف أن اللقاء "ناقش سبل وضع خطة تدريبية شاملة تستهدف أفراد القوات الخاصة الليبية، بما يسهم في تطوير قدراتهم العملياتية، ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة".

وأوضح البيان أن ذلك "يأتي في إطار الشراكة العسكرية والتعاون المستمر بين المؤسستين العسكريتين في البلدين".

وتشهد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا تناميا ملحوظا في عدد من الملفات، لا سيما العسكرية منها، ففي 11 يونيو/حزيران الماضي اختتمت اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة أعمالها في طرابلس، حيث ركزت على تعزيز مجالات التعاون العسكري بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والجانب الإيطالي، بما يدعم جهود تطوير المؤسسة العسكرية ورفع جاهزيتها.

وفي 2008 وقعت ليبيا وإيطاليا معاهدة صداقة وشراكة وتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، تشمل استثمارات إيطالية بقيمة خمسة مليارات دولار لمدة 25 سنة من تاريخ التوقيع، لكنها تعطلت منذ نحو 15 عاما على خلفية أحداث ثورة 17 فبراير/شباط التي أطاحت بنظام معمر القذافي.

وفي مايو/أيار 2021 دعا الدبيبة إلى استئناف العمل ضمن اللجان المشتركة بين ليبيا وإيطاليا لمتابعة بنود معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة سنة 2008.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 وقعت حكومة الوحدة الليبية ونظيرتها الإيطالية ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متنوعة.