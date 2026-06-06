21 هجوما لـ"حزب الله" على مواقع وتجمعات إسرائيلية جنوبي لبنان

إسطنبول/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، السبت، تنفيذ 21 هجوما ضد الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان، شملت استهداف مواقع عسكرية وتجمعات جنود وآليات، إضافة إلى التصدي لثلاث طائرات مسيرة.

وأوضح الحزب، في بيانات عدة حتى الساعة 20:18 (ت.غ)، أن هجماته جاءت "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية".

**استهداف مواقع عسكرية



أعلن الحزب استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية، بينها 4 مرابض مدفعية في بلدة العديسة بواسطة طائرات مسيرة، إضافة إلى مقر قيادي في محيط قلعة الشقيف بقذائف المدفعية.

**تجمعات جنود وآليات



كما استهدف الحزب عبر رشقات صاروخية وطائرات مسيرة 9 تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية في مدينة بنت جبيل ومحيط قلعة الشقيف وبلدات العديسة والخيام والقنطرة والبياضة ورشاف.

**التصدي لمسيرات



وقال الحزب إنه تصدى لثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية بصواريخ أرض-جو، وأجبرها على الانسحاب من أجواء جنوبي لبنان، بينها طائرة من طراز "هيرون 1" وطائرتان من طراز "هرمز 450 - زيك".

**استهداف آليات​​​​​​​



وأضاف أنه استهدف 4 آليات عسكرية إسرائيلية، بينها دبابتا "ميركافا" في موقع بلاط وبلدة زوطر الشرقية بواسطة طائرات مسيرة، إضافة إلى آليتي "هامر" في مدينة الخيام وبلدة زوطر الشرقية.

ويأتي ذلك بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.



وفي السياق، ارتفعت حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و593 قتيلا، إضافة إلى 10 آلاف و990 جريحا، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية، السبت.



وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

