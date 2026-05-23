11 قتيلا بينهم 6 مسعفين إثر 61 هجوما إسرائيليا على لبنان الجمعة

بيروت/ الأناضول

قتلت إسرائيل 11 شخصا بينهم 6 مسعفين وأصابت 13 آخرين، الجمعة، في 61 هجوما على جنوب لبنان، ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 22:40 تغ.

وبحسب الإحصاء، توزعت الهجمات بين 41 غارة جوية، و17 عملية قصف مدفعي، إضافة إلى عملية تفجير، وعملية تمشيط.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

- 22 غارة على قضاء صور استهدفت منطقة مثلث برج رحال - دير قانون النهر - العباسية (غارتان)، ومنطقة الحافور بين بلدتي صديقين وقانا، وبلدات: المنصوري (3 غارات)، القليلة (3 غارات)، مجدل زون (3 غارات)، حناوية (غارتان)، برج رحال (غارتان)، دير قانون النهر (غارتان)، جويّا، دبعال، الحنية، شحور.

وأسفرت إحدى الغارتين على منطقة مثلث برج رحال - دير قانون النهر - العباسية عن مقتل 6 أشخاص بينهم مسعفان، وإصابة 6 بينهم 3 مسعفين أثناء نقل إصابات من الغارة الأولى التي استهدفت دراجة نارية. وفي حناوية، قُتل 4 مسعفين، وأصيب مسعفان، جراء غارتين استهدفتا مركزا للمسعفين ونقطة تمركز لـ"الهيئة الصحية الإسلامية". كما أصيب 3 أشخاص جراء الغارة على منطقة الحافور بين بلدتي صديقين وقانا.

ويحمي القانون الدولي الإنساني الأطقم الطبية والمسعفين والمنشآت الصحية حماية خاصة في جميع أنواع النزاعات المسلحة.

ووفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يجب احترام وحماية المسعفين والأطقم الطبية في جميع الظروف، طالما أنهم يؤدون مهامهم الإنسانية فقط ولا يشاركون في الأعمال القتالية.

وحتى في حال الاشتباه باستخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية، يشترط القانون الدولي الإنساني وجود أدلة واضحة، وإنذار مسبق، ومهلة زمنية معقولة قبل أي هجوم، مع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين والطواقم الطبية.



- 9 غارات على قضاء بنت جبيل استهدفت منطقة بين بلدتي كفرا وياطر، وبلدات: الغندورية وبرعشيت (غارتان لكل منهما)، وحاريص، فرون، كفرا، تبنين.

- 8 غارات على قضاء النبطية استهدفت منطقة مرج حاروف، وبلدات: مدينة النبطية (3 غارات)، زوطر الشرقية (غارتان)، وميفدون، كفرتبنيت.

وقُتل الشاب علي كحيل، وأصيب شخصان جراء غارة بمسيّرة استهدفت سيارة بيك أب في السوق التجاري بمدينة النبطية، فيما أدت غارة على حي كسار زعتر بالمدينة ذاتها إلى تدمير مبنى سكني.

- غارة استهدفت سيارة على طريق أنصار - الزرارية، وهو طريق عابر بين قضائي النبطية وصيدا.

- غارة على قضاء صيدا استهدفت بلدة المروانية.

- غارة على قضاء مرجعيون استهدفت بلدة دبين.

- 4 عمليات قصف مدفعي على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدات: الغندورية، حداثا، رشاف، تبنين.

- 5 عمليات قصف مدفعي على قضاء النبطية استهدفت أطراف بلدات جبشيت وعدشيت وقاقعية الجسر، وبلدات: ميفدون، النبطية الفوقا، زوطر الشرقية، يحمر الشقيف.

- 5 عمليات قصف مدفعي على قضاء صور استهدفت أطراف بيوت السياد، وبلدات: الحنية (مرتان)، المنصوري، القليلة.

- 3 عمليات قصف مدفعي على قضاء مرجعيون استهدفت بلدات: تولين، قبريخا، الصوانة.

- عملية تفجير في قضاء مرجعيون استهدفت بلدة الخيام.

- عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في قضاء مرجعيون استهدفت بلدة الخيام.

- عمليتا تحليق للطيران الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية، بمسيرات على علو منخفض ومنخفض جدا.

- إنذار بالإخلاء لبلدة برج رحال في قضاء صور.

- تهديد هاتفي لأحد المنازل قرب الجامع القديم في بلدة قعقعية الصنوبر في قضاء صيدا، ما أدى إلى إخلاء الحي احترازيا.

وتأتي هذه الهجمات ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي جرى تمديده لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 22 قتيلا و39 مصابا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار إلى 3 آلاف و111 قتيلا و9 آلاف و432 جريحا.