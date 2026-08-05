قلن إنه ينبغي إقامة مستوطنة مقابل كل جندي إسرائيلي قُتل في لبنان، وفق القناة "14" العبرية..

10 إسرائيليات يقتحمن الأراضي اللبنانية ويطالبن بإقامة مستوطنات قلن إنه ينبغي إقامة مستوطنة مقابل كل جندي إسرائيلي قُتل في لبنان، وفق القناة "14" العبرية..

إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول

اقتحمت 10 إسرائيليات الأراضي اللبنانية، مساء الأربعاء، وطالبن باحتلال المنطقة وإقامة مستوطنات فيها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية الخاصة: "عبرت 10 فتيات إسرائيليات الحدود إلى لبنان اليوم (الأربعاء)، ووصلن إلى منطقة نبع الوزاني في محافظة النبطية جنوبي البلاد، بالقرب من قرية الغجر".

وأضافت: "توغلت الفتيات داخل الأراضي اللبنانية، ومكثن هناك نحو ساعتين، بهدف توجيه رسالة إلى السلطات الإسرائيلية تدعو إلى احتلال المنطقة وإقامة مستوطنات يهودية فيها".

وأوضحت القناة أن هذه الخطوة جاءت بعد حوادث سابقة شهدت عبور ناشطين من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى الأراضي السورية، للمطالبة بإقامة مستوطنات ضمن ما يطلقون عليه "أرض إسرائيل الكبرى".

وحسب القناة، قالت الفتيات: "نريد إيصال رسالة مفادها أن شعب إسرائيل حيّ ويستوطن، ومقابل كل جندي قُتل يجب إقامة مستوطنة جديدة".

وأضافت أن عائلات إسرائيلية أخرى وصلت إلى المنطقة أثناء وجود الفتيات داخل الأراضي اللبنانية، وحاولت عبور الحدود، إلا أن قوات الأمن الإسرائيلية منعتها، مشيرة إلى أنها أوقفت معظم الفتيات.

وخلال الأشهر الأخيرة، اقتحم عشرات المستوطنين المنتمين إلى حركة "عوري تسافون" الاستيطانية الأراضي اللبنانية على فترات متقاربة، مطالبين بإقامة مستوطنات فيها، فيما تقتحم حركة تطلق على نفسها اسم "رواد الباشان" الأراضي السورية للهدف ذاته.

ويأتي هذا الاقتحام رغم توقيع بيروت وتل أبيب "صيغة الإطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران 2026، والتي تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية.

كما تنص الصيغة على انسحاب إسرائيل تدريجيا من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و250 آخرين.