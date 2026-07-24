"يونسكو" تدرج قلاع جبل عامل بلبنان على قائمة التراث المعرض للخطر

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" قلاع منطقة جبل عامل جنوبي لبنان، على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وذكرت وزارة الثقافة اللبنانية، في بيان الجمعة، أن لجنة التراث العالمي "أدرجت، الخميس، قلاع جبل عامل الخمس، وهي الشقيف وتبنين ودوبية ودير كيفا وشمع، على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر".

ووجّه وزير الثقافة غسان سلامة كلمة بالمناسبة إلى المؤتمرين، وفي مقدمتهم المدير العام لمنظمة اليونسكو، الدكتور خالد العناني، ورئيس لجنة التراث العالمي وأعضاء اللجنة، بمشاركة عدد من الدول الأطراف في اتفاقية 1972.

وقال سلامة في كلمته، وفق بيان صدر عنه الجمعة، إن القرار "يعكس القيمة العالمية الاستثنائية لممتلك تسلسلي فريد يضم خمس قلاع تاريخية شكّلت مجتمعة تاريخ جنوب لبنان على مدى قرون، وهي الشقيف (بوفور)، وتبنين (تورون)، وشقرا (دوبية)، ودير كيفا (مارون)، وشمع".

وأضاف أن "هذه الحصون شكلت شبكة دفاعية وإدارية متكاملة سيطرت على الطرق الاستراتيجية التي تربط الساحل المتوسطي بالمناطق الداخلية، وكانت شاهدة على ما يقارب ألف عام من التاريخ السياسي والعسكري والثقافي".

وأعرب سلامة عن "بالغ تقديره لمركز التراث العالمي، والهيئات الاستشارية، وأعضاء اللجنة، وبعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو، وجميع الخبراء والمؤسسات الذين أسهموا في تحقيق هذا الإدراج".

واعتبر أن "هذا الإدراج يتجاوز حدود لبنان، ويحمل رسالة مفادها أن التراث الثقافي يكون في كثير من الأحيان من أوائل ضحايا النزاعات، لكنه يبقى أيضا من آخر مصادر العزاء والذاكرة والاستمرارية بالنسبة للمجتمعات".

ورأى سلامة أنه "من خلال حماية تراثنا، نحن لا نحفظ إرث الماضي فحسب، بل نصون أيضا أسس الحوار والتفاهم المتبادل، ونرسي دعائم مستقبل أكثر سلاما للأجيال القادمة".

وسبق أن أدرجت اليونسكو، الثلاثاء الماضي، مدينة صور الأثرية، جنوبي لبنان، على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، بسبب أضرار مباشرة لحقت بموقعها الأثري واستمرار التهديدات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و329 شخصا وإصابة 12 ألفا و233 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات التي شهدتها البلاد بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.