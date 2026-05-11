وزير خارجية لبنان: متمسكون بالسلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها في كلمة لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي من روما التي وصلها الأحد في زيارة رسمية

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الأحد، إن بلاده متمسكة بالسلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة إلى المدرسة المارونية في روما، ضمن زيارة رسمية إلى إيطاليا تشمل الفاتيكان أيضا، وفق بيان لوزارة الخارجية اللبنانية.

ووصل رجي، إلى العاصمة الإيطالية صباح الأحد، في زيارة قالت الخارجية اللبنانية إن مباحثاتها ستتمحور حول "اهتمام روما بتعزيز الاستقرار في لبنان، والدور الذي تؤديه داخل منظومة الاتحاد الأوروبي في هذا الملف".

وأكد رجي، في كلمته، أهمية دور اللبنانيين بالخارج في "بناء جسور التواصل بين لبنان والعالم، ونقل صورة لبنان الثقافية والإنسانية، وتعزيز حضوره في المجتمعات التي يقيمون فيها".

وقال إن "لبنان متمسك بمبدأ السلام، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، وترسيخ الاستقرار بما يضمن مستقبلا أفضل لجميع اللبنانيين".

وعلى وقع ضغوط أمريكية إسرائيلية، اتخذت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس/ آب الماضي، قرارا بحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك السلاح الذي يمتلكه "حزب الله".

لكن "حزب الله" أكد مرارا تمسكه بسلاحه، ويدعو إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان وانسحابها من أراضيه المحتلة.

