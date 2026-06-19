بعد أن أعلن الحزب فجر الجمعة أنه قتل وجرح عددا من العسكريين الإسرائيليين حاولوا التسلل إلى مرتفع علي الظاهر جنوبي لبنان..

هيئة البث: مقتل 4 عسكريين إسرائيليين بهجوم لحزب الله ضد دبابة متوغلة بعد أن أعلن الحزب فجر الجمعة أنه قتل وجرح عددا من العسكريين الإسرائيليين حاولوا التسلل إلى مرتفع علي الظاهر جنوبي لبنان..

القدس/ سعيد عموري / الأناضول



أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بأن تحقيقا أوليا للجيش خلص إلى أن أربعة عسكريين، بينهم قائد كتيبة مدرعة، قتلوا في جنوب لبنان، إثر استهداف دبابة كانوا يستقلونها في هجوم لـ"حزب الله".

وقالت الهيئة الرسمية، إن التحقيق العسكري أظهر أن الحادثة وقعت خلال اشتباكات في منطقة كفرتبنيت (بقضاء النبطية) جنوبي لبنان، فيما ترجح التقديرات الإسرائيلية أن الدبابة التي كانت تتوغل داخل البلدة اللبنانية.

وأوضحت الهيئة أن الدبابة "تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أو وسيلة هجومية أخرى تابعة لحزب الله، ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الأربعة، وبينهم قائد الكتيبة 52 في اللواء 401 المدرع".

وفجر الجمعة، أعلن "حزب الله" أنه قتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين ودمر 3 دبابات من طراز "ميركافا"، إثر كمين استهدف قوة حاولت التسلل إلى مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان، قبل أن يستهدف قوة أخرى حاولت إخلاء المصابين.

وشدد الحزب في بيانه على أن إسرائيل "لم تلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار"، وصولا إلى التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير.

وشن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أكثر من 106 هجمات على لبنان، أسفرت عن مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية حتى الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (13:00 ت.غ).



وتأتي هذه الهجمات بعد نحو 36 ساعة من توقيع واشنطن وطهران، مساء الأربعاء، اتفاقا ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.



وبحسب النص ذاته، يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما بعضا، وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته، على أن يؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، إلى جانب الأحكام الأخرى الواردة في هذا البند.



ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان في 2 مارس/ آذار الماضي، قتل 3980 شخصا وأصيب 12001 آخرون، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

