ادعت الهيئة الإسرائيلية الرسمية أن الخطوة "تأتي في إطار ترتيبات ميدانية أوسع يجري التحضير لها بالتنسيق مع أطراف معنية، دون تحديد موعد جديد لتنفيذ الانسحاب"

هيئة البث ترجع عدم انسحاب إسرائيل من منطقتين بلبنان لـ"عدم الاستعداد" ادعت الهيئة الإسرائيلية الرسمية أن الخطوة "تأتي في إطار ترتيبات ميدانية أوسع يجري التحضير لها بالتنسيق مع أطراف معنية، دون تحديد موعد جديد لتنفيذ الانسحاب"

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

ادعت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأحد، أن عدم بدء الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان وفق اتفاق الإطار يعود إلى "عدم استكمال الاستعدادات اللازمة".

وقالت الهيئة إن "الانسحاب المقرر للجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، والذي كان يفترض بدء تنفيذه اليوم، لم يتم بسبب عدم استكمال الاستعدادات اللازمة".

وبحسب الهيئة، فإن الخطوة "تأتي في إطار ترتيبات ميدانية أوسع يجري التحضير لها بالتنسيق مع أطراف معنية، دون تحديد موعد جديد لتنفيذ الانسحاب".

ومساء الجمعة، وقّعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين غير مسماتين.

غير أن الاتفاق لم يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي، كما يربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت السبت، أنه من المقرر أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين صباح الأحد.

في السياق ذاته، نقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة، أن التقديرات تشير إلى أن "المرحلة التجريبية الخاصة بدخول الجيش اللبناني إلى منطقة محددة في الجنوب، بهدف العمل على نزع سلاح حزب الله، قد تبدأ خلال عدة أسابيع، وذلك في حال استكمال الترتيبات المطلوبة".

من جانب آخر، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير، أصدر تعليمات للجيش بمواصلة ما وصفه بـ"تطهير المنطقة الأمنية" من الأسلحة والمسلحين، مع تقليص عمليات هدم المنازل في تلك المناطق.

وتعكس هذه التطورات استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، بالتوازي مع محاولات الدفع نحو ترتيبات ميدانية جديدة، وسط ترقب لبدء تنفيذ المرحلة التجريبية المتعلقة بانتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق الحدودية، وفق المصدر ذاته.

يتبع///

