"نيويورك تايمز" تنشر مشاهد استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض بلبنان

نيويورك/ الأناضول

تعززت الاتهامات الموجهة لإسرائيل باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في لبنان، الذي تواصل قصفه رغم سريان وقف إطلاق النار، بأدلة مرئية نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

وكشفت أدلة مرئية جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الفسفور الأبيض، في مناطق مكتظة بالسكان خلال عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية.

ورصدت المشاهد المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت منها الصحيفة، آثار الدخان المميزة لقنابل الفسفور الأبيض تعود إلى 30 مايو/ أيار الماضي، وتُظهر مدينة النبطية ذات الكثافة السكانية التي يقطنها نحو 40 ألف نسمة، في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف.

وكشفت الصحيفة عن استخدام الفسفور الأبيض في مدينة صور الساحلية وثلاث بلدات صغيرة مجاورة، هي: الخيام والقليعة ويوحمر، وذلك عقب استئناف المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في مارس/ آذار الماضي.

وأضافت: "الفسفور الأبيض يشتعل تلقائياً عند تعرضه للهواء ويكاد يستعصي على الإطفاء، وكثيراً ما تلجأ إليه الجيوش في الحروب لإشعال الحرائق وإقامة ستائر دخانية، ورغم أنه ليس محظوراً بحد ذاته، إلا أن استخدامه المتعمد ضد المدنيين أو في المناطق الآهلة بالسكان يُشكّل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وأفادت "نيويورك تايمز" بأنها أحالت أسئلة إلى إسرائيل مرفقةً بإحداثيات أربعة مواقع في لبنان يُشتبه في استخدام الفسفور الأبيض فيها، غير أنها لم تتلقَ أي رد.

وأشارت إلى أن المقاطع المصورة تظهر قذائف مدفعية تنفجر في الهواء فوق لبنان وتُسقط خيوطاً من الفسفور الأبيض المشتعل، وهو ما يتسق مع استخدام إسرائيل سابقاً لذخائر أمريكية من طراز"M825A1".

جدير بالذكر أن كتاب "الدليل" الذي أصدرته وكالة الأناضول، في ديسمبر/ كانون الثاني عام 2023، وثّق بالصور والأدلة استخدام إسرائيل قنابل الفسفور الأبيض في المناطق السكنية بغزة، حيث رصد مصورو الوكالة قنابل الفسفور التي أطلقها الجيش الإسرائيلي مرات عدة، واستخدمت هذه الصور دليلاً في التحقيقات التي أُجريت في المملكة المتحدة عام 2024.

وأوردت وسائل إعلام دولية، أن إسرائيل سبق لها استخدام الفسفور الأبيض في غزة عام 2009 وخلال نزاعاتها مع لبنان بين عامي 1982 و2006، وأن الجيش الإسرائيلي أسقط أكثر من 200 قنبلة فسفورية على لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

ومنذ أكتوبر 2023، وجهت الحكومة اللبنانية أربع رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تُعرب فيها عن قلقها إزاء استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض، وأشارت رسالة موجهة إلى المجلس في 3 يوليو/ تموز 2024 إلى اندلاع أكثر من 600 حريق في جنوب لبنان جراء هذا الاستخدام، وفقاً لبيانات الحكومة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يتسبب الفسفور الأبيض عند ملامسته للجلد في حروق بالغة الخطورة، فيما قد يفضي استنشاقه إلى إصابات في الجهاز التنفسي والعينين.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وارتفعت حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و593 قتيلا، إضافة إلى 10 آلاف و990 جريحا، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية، السبت.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.