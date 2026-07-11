نواف سلام يشكر أردوغان على إهدائه الترجمة التركية لمذكرات جده في إطار زيارة رسمية يجريها نواف سلام إلى تركيا...

إسطنبول/ الأناضول

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، عن تأثره بتسلمه هدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمثلت في الترجمة التركية لمذكرات جده الراحل سليم علي سلام، مؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت".

وقال سلام، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "لقد تأثرت كثيرا باللفتة الكريمة من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ أهداني الترجمة التركية لمذكرات جدي الراحل سليم علي سلام (أبو علي)".

وأضاف أن جده أسس "الحركة الإصلاحية في بيروت"، وانتُخب نائبا عن المدينة في مجلس المبعوثان (النواب) العثماني عامي 1908 و1914.

وأشار سلام إلى أن جده كان "من رجال التنوير والإصلاح"، كما كان عضوا في اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الأول الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 1913.

وأوضح أن جده أسهم أيضا في صياغة المطالب القومية العربية الداعية إلى اللامركزية وتحديث الدولة العثمانية (1299-1922).

وتُعد مذكرات سليم علي سلام من المصادر المهمة لتاريخ لبنان، كما تُصنف ضمن "التراث العثماني والعربي واللبناني المعاصر"، نظرا لتناولها أحداث الفترة الممتدة بين إعلان الدستور العثماني عام 1908 ونهاية الحرب العالمية الأولى، وفق المؤرخ اللبناني حسان حلاق.

ولم يشر سلام إلى موعد تسلمه الهدية، لكنه التقى، الجمعة، الرئيس أردوغان في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى تركيا.

