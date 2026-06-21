مقتل 5 عسكريين إسرائيليين في العدوان على لبنان منذ الخميس

خالد يوسف/ الأناضول



أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل 5 عسكريين منذ الخميس الماضي خلال معارك في جنوب لبنان، وذلك ضمن عدوانه المستمر على البلد العربي.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه سُمح بنشر اسم الجندي "نوا حبشوش" (20 عاما)، ليكون العسكري الخامس الذي يُعلن مقتله جراء استهداف دبابة إسرائيلية بمسيّرة في جنوب لبنان ليلة الخميس/ الجمعة.

من جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية أن حبشوش كان قائد الدبابة التي استُهدفت في قرية تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأضافت أن القتلى الخمسة هم قائد الكتيبة 52 برتبة مقدم ويدعى "دور جدليا بن سمحون"، إلى جانب نوا حبشوش ويوآف كلاين وليآف كبابيا ونير بن آري، الذين كانوا داخل الدبابة المستهدفة.

وفي السياق، نعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، العسكريين الخمسة، وقال عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "أفضل أبنائنا يستمرون في الوقوف في الخط الأمامي لحماية سكان الشمال وأمن الدولة ومواطنيها".

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل 12 عسكريا إسرائيليا خلال الأسبوع الجاري في العمليات العسكرية الدائرة بجنوب لبنان.

ومنذ فجر الجمعة، صعد الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب وشرق لبنان، حيث شن أكثر من 200 غارة زعم أنها استهدفت مواقع تابعة لـ"حزب الله"، فيما أفاد مراسل الأناضول بأن معظم الهجمات طالت منازل وأعيانا مدنية.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 83 شخصا وإصابة 141 آخرين، الجمعة، وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما قُتل 22 شخصا وأصيب 18 آخرون على الأقل السبت، بحسب إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وجاء التصعيد عقب مقتل العسكريين الإسرائيليين الخمسة خلال محاولة توغل في جنوب لبنان، وفق ما أعلنته إسرائيل.

وعلى خلفية ذلك، زعم الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله خرق وقف إطلاق النار"، مضيفا أن الحزب "حاول منع قواتنا من إنجاز تدمير قدراته التي بناها على مدار سنوات، ونحن قمنا بالرد عليه بقوة".

في المقابل، قال "حزب الله" إن إسرائيل "لم تلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار"، واتهمها بمواصلة خرق التفاهمات عبر استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية وتنفيذ محاولات توغل داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف الحزب أن عناصره تصدوا لمحاولة تقدم للجيش الإسرائيلي باتجاه تلة علي الطاهر ليلة الخميس/ الجمعة، مؤكدا أنه "سيبقى بالمرصاد لأي اعتداء".

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت خلال العدوان الراهن نطاق توغلها لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.