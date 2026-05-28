القدس / الأناضول

قتلت مجندة إسرائيلية وأصيب 7 عسكريين أحدهم بجروح خطيرة، الخميس، في هجمات بمسيرات مفخخة ونيران مضادة للدبابات أطلقها "حزب الله" على شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان، إن المجندة روتيم ياناي من لواء "جفعاتي" قتلت بانفجار مسيرة مفخخة خلال عملية عسكرية في شمالي إسرائيل، فيما أصيب عسكري احتياط بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة.

من جهتها، قالت هيئة البث إن المسيرة استهدفت موقعا للجيش قرب مستوطنة "شوميرا" بالجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت أن عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ (منتصف أبريل/ نيسان) ارتفع إلى 12، بينهم 8 قتلوا بمسيرات متفجرة أطلقها "حزب الله".

وذكرت أن "حزب الله" أطلق 3 مسيرات باتجاه مستوطنة شوميرا، انفجرت إحداها وتسببت بحريق، قبل انفجار مسيرتين إضافيتين في الموقع نفسه.

كما أشارت إلى إصابة 3 عسكريين آخرين بجروح طفيفة.

وفي حادثة أخرى، أصيب عسكريان من لواء "غولاني" بجروح طفيفة بنيران مضادة للدبابات خلال نشاط عسكري في جنوبي لبنان.

وتنفذ إسرائيل خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ويرد "حزب الله" على هذه الخروقات بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت المسيرات التي يستخدمها "حزب الله"، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3269 قتيلا و9840 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية حتى مساء الأربعاء.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

