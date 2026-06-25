حسب بيان للجيش، بينما ادعت القناة 13 العبرية أنه قُتل في انقلاب سيارة، وفتح الجيش تحقيقا في الواقعة..

مقتل عسكري إسرائيلي وإصابة آخر في جنوبي لبنان حسب بيان للجيش، بينما ادعت القناة 13 العبرية أنه قُتل في انقلاب سيارة، وفتح الجيش تحقيقا في الواقعة..

خالد يوسف / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد أفراده وإصابة آخر من قواته المتوغلة في جنوبي لبنان.

وبرغم تراجع وتيرة اعتداءاتها تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، بينما تنص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 18 يونيو/ حزيران الجاري على وقف القتال بالجبهات كافة بما فيها البلد العربي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بمقتل الجندي باسل سويد من الكتيبة 75 خلال "نشاط عملياتي" في جنوبي لبنان، وإصابة آخر بجروح وصفها بالمتوسطة.

وقالت صحيفة "معاريف" إن سويد برتبة رقيب أول (32 عاما)، ويعمل سائق في الكتيبة.

من جهتها ادعت القناة 13 العبرية أن العسكري قُتل من جراء انقلاب سيارة، وأن الجيش فتح تحقيقا في الواقعة.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026 تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و211 قتيلا و12 ألفا و173 جريحا، ونزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات لبنانية رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

والثلاثاء بدأت في واشنطن جولة مفاوضات خامسة بين بيروت وتل أبيب، لبحث تحديد ما تُسمى مناطق "تجريبية" أو "نموذجية".

وهذه المناطق سيُطلب من الجيش اللبناني تولي المسؤولية الأمنية الكاملة فيها، ومنع عودة "حزب الله" إليها، مقابل انسحاب إسرائيلي محدود منها.

وردا على خروقات تل أبيب الدموية، يطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.