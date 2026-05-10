لبنان.. 51 قتيلا خلال 24 ساعة يرفع الحصيلة إلى 2846 منذ 2 مارس

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، مقتل 51 شخصا وإصابة 107 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2846 قتيلا و8693 جريحا.

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس أصبحت 2846 شهيدا و8693 جريحا".

وكانت الوزارة أعلنت، السبت، في تقريرها اليومي، ارتفاع إجمالي عدد الضحايا منذ 2 مارس إلى 2795 قتيلا و8586 جريحا.

ورغم سريان وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي توغله في جنوب لبنان، إلى جانب عمليات نسف وتدمير ممنهجة للمنازل والمباني، وتهجير السكان قسرا من عشرات القرى، بذريعة استهداف ما يصفه بـ"بنى تحتية عسكرية وعناصر لحزب الله".

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.