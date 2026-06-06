لبنان.. 35 قتيلا بيوم يرفعون حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 3593

بيروت/ الأناضول

ارتفعت حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و593، إضافة إلى 10 آلاف و990 جريحا، بعد تسجيل 35 قتيلا و120 جريحا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3593 شهيدا و10990 جريحا".

وبذلك تكون الوزارة أحصت 35 قتيلا و120 جريحا خلال آخر 24 ساعة، إذ كانت حصيلتها السابقة 3 آلاف و558 قتيلا و10 آلاف و870 جريحا.

وتتصاعد يوميا وتيرة العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى تقدمت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وسورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.