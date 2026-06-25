غارة بواسطة مسيرة استهدفت سيارة بين زوطر وميفدون، فيما أحرقت قوات إسرائيلية منازل في بلدة عين عرب، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية ..

لبنان.. 3 قتلى بغارة إسرائيلية وإحراق منازل جنوبا غارة بواسطة مسيرة استهدفت سيارة بين زوطر وميفدون، فيما أحرقت قوات إسرائيلية منازل في بلدة عين عرب، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية ..

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

قتل 3 أشخاص وأصيب آخر، الخميس، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على الطريق بين بلدتي زوطر وميفدون جنوبي لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق بين زوطر وميفدون، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر.

وفي خرق آخر، أحرقت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة عين عرب، بعدما أنذرت الأهالي، الأربعاء، بضرورة إخلاء البلدة قبل الساعة الخامسة مساء، وفق الوكالة ذاتها.

وكان أهالي عين عرب عادوا إلى البلدة صباح الأربعاء، عقب فتح الجيش اللبناني الطريق التي تربطها ببلدة الماري، بعد إغلاقها فترة طويلة.



ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن مقتل 4 آلاف و211 شخصا وإصابة 12 ألفا و173 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات لبنانية رسمية.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

غير أن إسرائيل واصلت هجماتها بكثافة خلال الأيام التالية، بدعوى استهداف "حزب الله"، قبل أن تخفض وتيرتها بصورة كبيرة منذ الأحد الماضي.

وجاء تراجع الهجمات وسط تقارير عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان، دعما للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى احتلتها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

كما وسعت، خلال عدوانها الراهن، نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.