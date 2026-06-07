لبنان.. 20 قتيلا بيوم يرفعون حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 3613

بيروت / الأناضول



ارتفعت حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و613، إضافة إلى 11 ألفا و72 جريحا، بعد تسجيل 20 قتيلا و82 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3613 شهيدا و11072 جريحا".

وبذلك تكون الوزارة أحصت 20 قتيلا و82 جريحا خلال آخر 24 ساعة، إذ كانت حصيلتها السابقة 3 آلاف و593 قتيلا و10 آلاف و990 جريحا.

وتتصاعد يوميا وتيرة العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى تقدمت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وسورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.