لبنان: نثمن تأكيد خليجي أمريكي بعزل التفاوض مع إسرائيل عن نزاعات أخرى

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

رحبت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، بما ورد في بيان خليجي أمريكي بشأن عدم ربط المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل بأي نزاعات أخرى، مؤكدة أهمية الحفاظ على مسار التفاوض القائم.

جاء ذلك في بيان للخارجية اللبنانية غداة اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، عقد بالعاصمة البحرينية المنامة، شدد على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية استمرار المسار التفاوضي بمعزل عن أي نزاعات أخرى.

وقالت الخارجية اللبنانية إنها ترحب بالبيان الخليجي الأمريكي المشترك حول التطورات في المنطقة.

وأضافت أنها "تثمّن عالياً ما ورد في البيان حول لبنان، ولا سيما ترحيبه بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، وتشديده على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض وعدم ربطها بأي نزاعات أخرى، والتأكيد على أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية".



وفي هذا الصدد، رحبت الخارجية اللبنانية، بما ورد في البيان الخليجي الأمريكي بشأن الدعوة إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية (بما فيها حزب الله)، وحصر استخدام القوة بيد الدولة.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الجولة الخامسة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن يوما إضافيا، بعدما كان مقررا أن تنتهي في اليوم ذاته.

وانطلقت هذه الجولة، مساء الثلاثاء، لبحث ترتيبات أمنية بجنوب لبنان، بينما تواصل إسرائيل احتلال مناطق في لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و230 قتيلا، و12 ألفا و179 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.