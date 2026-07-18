وفق بيان للجيش اللبناني، دون الإشارة إلى طبيعة "الجسم المشبوه"..

لبنان.. مقتل عسكري وإصابة اثنين بانفجار جسم مشبوه في بلدة المنصوري وفق بيان للجيش اللبناني، دون الإشارة إلى طبيعة "الجسم المشبوه"..

إسطنبول/ الأناضول



أعلن الجيش اللبناني، السبت، مقتل أحد عسكرييه وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار جسم مشبوه بآلية تتبع له في بلدة المنصوري التابعة لقضاء صور جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري".

ولم يذكر الجيش تفاصيل طبيعة ما وصفه بـ"الجسم المشبوه"، مشيرا إلى أن عملية "المتابعة جارية للكشف عن تفاصيل الحادثة".

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عدوانه على البلاد، رغم "صيغة الإطار"، التي وقّعتها بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين لم تُحددا.

ولم تتضمن الصيغة جدولا زمنيا للانسحاب، وربطت استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و324 شخصا وإصابة 12 ألفا و224 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024.