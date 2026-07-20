وزير الإعلام اللبناني قال إن رئيس الحكومة بحث في إسطنبول ملفات، بينها زيادة الاستثمارات التركية في بلاده..

لبنان.. سلام يطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى تركيا وزير الإعلام اللبناني قال إن رئيس الحكومة بحث في إسطنبول ملفات، بينها زيادة الاستثمارات التركية في بلاده..

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أطلع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاثنين، مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى تركيا، التي شملت بحث تفعيل خطي سكك حديدية وتعزيز الاستثمارات التركية في بلاده.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

وقال مرقص إن المجلس بحث نتائج زيارة سلام إلى إسطنبول في 10 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضح أن المباحثات تناولت تفعيل خطي السكك الحديدية: طرابلس-حمص وبيروت-دمشق، وتعزيز الاستثمارات التركية في لبنان، ولا سيما في قطاع البنى التحتية.

ويقصد بتفعيل الخطين إحياء شبكة القطارات التاريخية المشتركة بين لبنان وسوريا وتأهيلها، بعد توقفها منذ عقود، لربط الموانئ اللبنانية بالعمقين السوري والإقليمي.

وأضاف مرقص أن الجانبين بحثا مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين تركيا وسوريا ولبنان، ومذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والسعودية بشأن مشروع خط الحجاز.

كما تناولت المحادثات زيادة الاستثمارات التركية في لبنان، ولا سيما في مشاريع البنى التحتية، وإحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأفاد مرقص بأن سلام طلب من الوزراء المعنيين متابعة هذه الملفات مع نظرائهم الأتراك.

وقال إن سلام أبلغ المجلس بأن مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تناولت استقلال القرار اللبناني في المفاوضات وضرورة الإسراع في انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و328 قتيلا و12 ألفا و229 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وبرعاية أمريكية، تتفاوض بيروت مع إسرائيل، التي تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ العدوان السابق بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن مسافة تزيد على 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

في سياق آخر، قال مرقص إن مجلس الوزراء استعرض نتائج زيارة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إلى سوريا في 14 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف أن وزير الاقتصاد أبلغ المجلس بوجود 42 اتفاقية موقعة بين لبنان وسوريا ستخضع لمراجعة الوزراء المختصين.

كما تناولت مباحثات البساط مع الجانب السوري تطوير عمل المعابر الحدودية، وفي مقدمتها معبر المصنع، عبر مراجعة الإجراءات الإدارية والجمركية والمرورية لتسهيل حركة العبور، بحسب مرقص.