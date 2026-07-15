لبنان.. تفجيرات وتحليق جوي إسرائيلي تزامنا مع مفاوضات روما

بيروت/ وسيم سيف الدين / الأناضول

واصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عدوانه على جنوبي لبنان، منفذاً سلسلة تفجيرات في بلدات حدودية، بالتزامن مع انطلاق اليوم الثاني من الجولة السادسة من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت قرابة الساعة الثالثة فجراً تفجيراً ضخماً في الحي الشرقي لبلدة الخيام بقضاء مرجعيون، قبل أن تنفذ صباحاً عملية تفجير أخرى داخل بلدة القنطرة في القضاء نفسه.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية نفذت أيضاً عمليات تفجير واسعة استهدفت أودية ومنازل في بلدة بيت ياحون بقضاء بنت جبيل، بالتزامن مع تجريف الطرق المؤدية من مدينة بنت جبيل إلى بلدة مارون الرأس الحدودية.

وفي تطور ميداني آخر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه عدد من الأهالي أثناء محاولتهم تفقد بساتينهم في محيط بلدتي مجدل زون والمنصوري جنوبي لبنان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما واصلت طائرات إسرائيلية مسيّرة التحليق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية.

ويأتي هذا التصعيد الميداني بينما تستأنف في العاصمة الإيطالية روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

ووصف مصدر رسمي لبناني رفيع، مساء الثلاثاء، مباحثات اليوم الأول من المفاوضات مع إسرائيل في روما بـ"الإيجابية".

وكانت 5 جولات تفاوض سابقة عُقدت بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأفضت إلى توقيع "صيغة الإطار" في 26 يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في "منطقتين تجريبيتين".

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، الذي بدأ في 2 مارس/ آذار 2026، وأسفر عن مقتل 4 آلاف و324 شخصا وإصابة 12 ألفا و223 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

